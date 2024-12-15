Профиль, офис

город: Рыбинск

Район: Рыбинск городской округ

Адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 32

Индекс: nan

Телефон: +7 (4855) 28‒53‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://yarprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк