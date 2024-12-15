Профиль, офис
город: Рыбинск
Район: Рыбинск городской округ
Адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 32
Индекс: nan
Телефон: +7 (4855) 28‒53‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://yarprofil.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк