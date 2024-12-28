Профиль плюс, торговая компания

город: Балаково

Район: Балаковский район

Адрес: Промышленная улица, 22/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (8453) 66‒20‒33

Мобильный Телефон: +7‒937‒972‒20‒33

Сайт: http://pp64.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк