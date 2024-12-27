Профиль, промышленно-прокатный комплекс

город: д. Житнево

Район: Домодедово городской округ

Адрес: деревня Житнево, 18ж

Индекс: 142033.0

Телефон: +7 (495) 133‒98‒35

Мобильный Телефон: +7‒903‒709‒70‒00

Сайт: http://jivo.chat/0ESkVDCx5c

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк