Профиль Строй, компания по производству и продаже профлиста
город: Тольятти
Район: Тольятти городской округ
Адрес: Вокзальная улица, 66 ст1
Индекс: 445000.0
Телефон: +7 (8482) 20‒77‒09
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--163-2ddorgimks.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Сварочные работы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: с 08:30 до 12:30, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк