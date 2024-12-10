Профиль Строй, компания по производству и продаже профлиста

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Вокзальная улица, 66 ст1

Индекс: 445000.0

Телефон: +7 (8482) 20‒77‒09

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--163-2ddorgimks.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Сварочные работы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: с 08:30 до 12:30, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк