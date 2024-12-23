Профиль-тех, торгово-производственная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Героев Танкограда, 17п
Индекс: 454038.0
Телефон: +7 (351) 216‒38‒88
Мобильный Телефон: +7‒912‒892‒22‒80
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк