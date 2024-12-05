Профиль Центр, производственная компания

город: Ярославль

Район: Ярославль городской округ

Адрес: Полушкина Роща, 9 к17

Индекс: 150003.0

Телефон: +7 (4852) 54‒54‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--e1afjjbfhfrpy5e.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк