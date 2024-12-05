Профиль Центр, производственная компания
город: Ярославль
Район: Ярославль городской округ
Адрес: Полушкина Роща, 9 к17
Индекс: 150003.0
Телефон: +7 (4852) 54‒54‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--e1afjjbfhfrpy5e.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк