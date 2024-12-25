Profimax, фирменный салон отделочных материалов

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: им. Ивана Шкабуры, 8

Индекс: 350012.0

Телефон: 8‒800‒222‒92‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profimax-df.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Обои, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк