ПрофиСтрой, магазин строительных материалов

город: Череповец

Район: Череповец городской округ

Адрес: Заречная, 4

Индекс: nan

Телефон: +7 (8202) 50‒61‒50

Мобильный Телефон: +7‒921‒732‒40‒43

Сайт: http://xn--h1acnbcgchjr.com

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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