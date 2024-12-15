ПрофиСтрой, магазин строительных материалов
город: Череповец
Район: Череповец городской округ
Адрес: Заречная, 4
Индекс: nan
Телефон: +7 (8202) 50‒61‒50
Мобильный Телефон: +7‒921‒732‒40‒43
Сайт: http://xn--h1acnbcgchjr.com
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк