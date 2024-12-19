Профлист, торгово-производственная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Ореховская, 52в
Индекс: 603069.0
Телефон: +7 (831) 283‒25‒25
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлообработка, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк