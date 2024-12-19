Профлист, торгово-производственная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Ореховская, 52в

Индекс: 603069.0

Телефон: +7 (831) 283‒25‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлообработка, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк