Profmet, компания

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Адмирала Ушакова, 17а

Индекс: nan

Телефон: +7 (4822) 57‒77‒94

Мобильный Телефон: +7‒904‒350‒32‒22

Сайт: http://profmet.tv

вид деятельности: Аренда спецтехники, Вывоз мусора, Вывоз снега, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Песок / Щебень, Средства защиты растений / Удобрения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк