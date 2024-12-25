Профметалл-74
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Троицкий тракт, 1а
Индекс: 454053.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒750‒88‒05
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:30, Вт: с 09:00 до 16:30, Ср: с 09:00 до 16:30, Чт: с 09:00 до 16:30, Пт: с 09:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком