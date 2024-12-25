Профметалл-74

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Троицкий тракт, 1а

Индекс: 454053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒750‒88‒05

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:30, Вт: с 09:00 до 16:30, Ср: с 09:00 до 16:30, Чт: с 09:00 до 16:30, Пт: с 09:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком