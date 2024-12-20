Профметалл, компания по продаже строительных материалов

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Профсоюзная, 20а

Индекс: nan

Телефон: +7 (3473) 31‒02‒10

Мобильный Телефон: +7‒927‒949‒12‒52

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк