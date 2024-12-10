Профметалл, производственная компания

город: рп. Михнево

Район: Ступино городской округ

Адрес: улица Донбасская, вл75

Индекс: 142840.0

Телефон: +7 (495) 255‒31‒31

Мобильный Телефон: +7‒905‒780‒25‒55

Сайт: http://profmetall50.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Полимерная порошковая окраска, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк