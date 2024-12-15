ПрофМетСтрой-4, торговая компания
город: Череповец
Район: Череповец городской округ
Адрес: улица Промышленная, 7 ст4
Индекс: nan
Телефон: +7 (8202) 59‒84‒53
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://profmetstroy.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком