ПрофМетСтрой-4, торговая компания

город: Череповец

Район: Череповец городской округ

Адрес: улица Промышленная, 7 ст4

Индекс: nan

Телефон: +7 (8202) 59‒84‒53

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profmetstroy.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком