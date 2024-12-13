ПрофМетСтрой-4, торговая компания

город: Череповец

Район: Череповец городской округ

Адрес: улица Металлургов, 5

Индекс: 162606.0

Телефон: +7 (8202) 57‒61‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profmetstroy.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк