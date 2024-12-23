Профнастил-ДВ
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Краснореченская, 97а
Индекс: 680003.0
Телефон: +7 (4212) 28‒04‒01
Мобильный Телефон: +7‒999‒086‒04‒01
Сайт: http://www.xn—-7sbhhsslhikomw.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Полимерная порошковая окраска, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк