Профнастил-ДВ

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Краснореченская, 97а

Индекс: 680003.0

Телефон: +7 (4212) 28‒04‒01

Мобильный Телефон: +7‒999‒086‒04‒01

Сайт: http://www.xn—-7sbhhsslhikomw.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Полимерная порошковая окраска, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк