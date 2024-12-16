Профнастил96, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Гурзуфская, 48

Индекс: 620102.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒209‒41‒40

Сайт: http://profnastil96.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты