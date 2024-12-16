Профнастил96, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: улица Гурзуфская, 48
Индекс: 620102.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒209‒41‒40
Сайт: http://profnastil96.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты