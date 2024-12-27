Профпанель, торгово-производственная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Солнечный проезд, 22
Индекс: 625022.0
Телефон: +7 (3452) 60‒55‒05
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.profpaneli.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (по предварительному звонку: пн-вс)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк