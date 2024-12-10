ПрофРегион, официальный партнёр компании Металл Профиль

город: Братск

Район: Братск городской округ

Адрес: Стройиндустрии проезд, 20а

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒147‒66‒66

Сайт: http://xn--c1adkubdcib3b.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: с 10:00 до 12:30, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты