Профсталь, отдел по работе с физическими лицами
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: улица Розы Люксембург, 212
Индекс: 664053.0
Телефон: +7 (3952) 500‒770
Мобильный Телефон: +7‒924‒822‒42‒32
Сайт: http://profsteel.net
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк