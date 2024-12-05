Профсталь, отдел по работе с физическими лицами

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: улица Розы Люксембург, 212

Индекс: 664053.0

Телефон: +7 (3952) 500‒770

Мобильный Телефон: +7‒924‒822‒42‒32

Сайт: http://profsteel.net

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк