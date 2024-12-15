Profsteel, торговый дом

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: 50 лет ВЛКСМ, 6

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 7‒61‒61

Мобильный Телефон: +7‒920‒295‒25‒53

Сайт: http://www.mtd-nn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк