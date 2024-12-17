Profsteel, торговый дом

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Дзержинского, 6

Индекс: 610016.0

Телефон: +7 (8332) 71‒30‒71

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--h1aghdfhho.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Сварочные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк