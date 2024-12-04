Профстеклострой

город: Ногинск

Район: Богородский городской округ

Адрес: улица Ремесленная, 2а

Индекс: 142403.0

Телефон: +7 (499) 755‒90‒05

Мобильный Телефон: +7‒903‒117‒05‒16

Сайт: http://profsteklostroy.ru

вид деятельности: Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк