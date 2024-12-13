Профстильметалл
город: Калуга
Район: Калуга городской округ
Адрес: Правобережный проезд, 3е
Индекс: 248033.0
Телефон: +7 (4842) 28‒12‒19
Мобильный Телефон: +7‒910‒603‒32‒39
Сайт: http://profstilmetall.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк