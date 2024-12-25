ПрофСтройКомплект, торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: 25 лет Октября, 1 ст258

Индекс: 400119.0

Телефон: +7 (8442) 26‒54‒13

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроизоляционные материалы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду