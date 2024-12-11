ПрофТех, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Ватутина, 19

Индекс: 195009.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒921‒443‒23‒46

Сайт: http://kskz.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электродвигатели / Редукторы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк