ПрофТех, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Ватутина, 19
Индекс: 195009.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒921‒443‒23‒46
Сайт: http://kskz.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электродвигатели / Редукторы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк