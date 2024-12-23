Прогресс, оптовая компания

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Тольятти, 31

Индекс: 654080.0

Телефон: +7 (3843) 46‒16‒29

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление витражей / мозаики, Керамогранит, Отделочные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк