Прогресс, центр кровли

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: посёлок Пугачёвский 1-й, 21в/2

Индекс: 410010.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒309‒79‒83

Сайт: http://metallprof.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду