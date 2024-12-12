Прогресс, центр кровли
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: посёлок Пугачёвский 1-й, 21в/2
Индекс: 410010.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒309‒79‒83
Сайт: http://metallprof.com
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду