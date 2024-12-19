Производственная компания
город: д. Перепечино
Район: Химки городской округ
Адрес: Придорожная улица, 12
Индекс: 141592.0
Телефон: +7 (495) 902‒65‒86
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://irecom.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Строительство / монтаж бассейнов, аквапарков, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк