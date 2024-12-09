Производственно-торговая компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Чебоксарская улица, 21/1 к5
Индекс: 450095.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒084‒00‒52
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Кованые изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты