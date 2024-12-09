Производственно-торговая компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Чебоксарская улица, 21/1 к5

Индекс: 450095.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒084‒00‒52

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Кованые изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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