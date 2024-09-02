Прокуратура Парижа озвучила срок расследования по делу Павла Дурова

Прокуратура Парижа озвучила срок расследования по делу Павла Дурова

Прокуратура Парижа озвучила срок расследования по делу Павла Дурова

Расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может продлиться несколько месяцев. Об этом заявили в прокуратуре Парижа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Парижа, Павел Дуров, согласно нормам судебного надзора, обязан жить во Франции по одному и тому же адресу.

«По окончании расследования, когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания», – рассказали изданию в прокуратуре Парижа.

Также в прокуратуре отметили, что залог в 5 млн евро основатель Telegram будет вносить частями.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

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