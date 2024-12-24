Промгарант
город: Жуковский
Район: Жуковский городской округ
Адрес: улица Гагарина, 64а
Индекс: 140187.0
Телефон: +7 (499) 707‒19‒35
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://prgarant.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк