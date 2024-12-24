Промгарант

город: Жуковский

Район: Жуковский городской округ

Адрес: улица Гагарина, 64а

Индекс: 140187.0

Телефон: +7 (499) 707‒19‒35

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://prgarant.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк