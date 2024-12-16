Промкомплект, торговый дом

город: Ачинск

Район: Ачинск городской округ

Адрес: Южная Промзона, 6 ст1

Индекс: nan

Телефон: +7 (39151) 7‒01‒62

Мобильный Телефон: +7‒902‒963‒82‒25

Сайт: http://www.pkt124.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк