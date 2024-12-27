Промосталь, компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Артиллерийская, 102

Индекс: 454081.0

Телефон: +7 (351) 211‒32‒57

Мобильный Телефон: +7‒951‒443‒47‒45

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду