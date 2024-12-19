Промплит, строительно-производственная компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: улица Руставели, 13
Индекс: 195273.0
Телефон: +7 (812) 954‒97‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://promplit-spb.ru
вид деятельности: Материалы для дорожного строительства, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк