Промплит, строительно-производственная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Руставели, 13

Индекс: 195273.0

Телефон: +7 (812) 954‒97‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://promplit-spb.ru

вид деятельности: Материалы для дорожного строительства, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк