Промрезерв, магазин
город: пос. Строитель
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Придорожная улица, 2в
Индекс: 392526.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒724‒44‒40
Сайт: http://cement-t.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк