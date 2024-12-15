Промрезерв, магазин

город: пос. Строитель

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Придорожная улица, 2в

Индекс: 392526.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒724‒44‒40

Сайт: http://cement-t.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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