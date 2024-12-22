Промышленник-Кмв, торговая компания строительного оборудования от производителя

город: Лермонтов

Район: Лермонтов городской округ

Адрес: Промышленная улица, 15/6

Индекс: 357340.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒468‒22‒88

Сайт: http://jivo.chat/SMEwT0tA8s

вид деятельности: Грузоподъёмное оборудование для строительства, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Производство изделий из пластмасс, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные гипермаркеты, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Техника для склада / Вспомогательные устройства, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк