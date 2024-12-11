Промзапас, компания
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Индустриальная, 19к
Индекс: 680006.0
Телефон: +7 (4212) 90‒31‒62
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://khabarovsk.promzapas.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду