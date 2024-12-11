Промзапас, компания

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Индустриальная, 19к

Индекс: 680006.0

Телефон: +7 (4212) 90‒31‒62

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://khabarovsk.promzapas.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду