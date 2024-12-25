Промзапас-опт, Офис

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Днепровская улица, 104

Индекс: 690089.0

Телефон: +7 (423) 202‒77‒05

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://promzapas.ru/

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду