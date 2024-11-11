Пропавших во время наводнения в Испании ищут на дне Средиземного моря

Пропавших во время наводнения в Испании ищут на дне Средиземного моря

Пропавших во время наводнения в Испании ищут на дне Средиземного моря

Испанское научно-исследовательское судно, изучающее морские экосистемы, отвлекли от его обычной задачи, чтобы заняться новой: оказать помощь в отчаянных поисках пропавших без вести в результате наводнения в Испании, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, почти 100 человек официально объявили пропавшими без вести. Исследовательское судно просканирует морское дно, чтобы помочь в их поисках.

24 члена экипажа Ramón Margalef используют его датчики и подводного робота для картирования прибрежной зоны площадью 36 кв. км. Это эквивалентно более чем 5 тыс. футбольным полям.

Пабло Каррера, морской биолог, возглавляющий миссию, считает, что через 10 дней его команда сможет передать полезную информацию полиции и экстренным службам.

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