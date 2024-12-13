Прораб, магазин строительных материалов

город: Георгиевск

Район: Георгиевский городской округ

Адрес: улица Ермолова, 31/1

Индекс: 357823.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒222‒43‒32

Сайт: nan

вид деятельности: Лакокрасочные материалы, Песок / Щебень, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Перевод с карты