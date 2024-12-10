Прорабыч, магазин строительных материалов

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Полтавская, 50

Индекс: 354053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒988‒236‒50‒51

Сайт: http://prorabch.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк