Просвет, производственно-монтажная организация

город: Миасс

Район: Миасский городской округ

Адрес: Лихачёва, 31а

Индекс: 456300.0

Телефон: +7 (3513) 26‒07‒06

Мобильный Телефон: +7‒951‒433‒93‒06

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты