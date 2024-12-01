Протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии

Протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что протестующие разгромили 48 комнат в здании парламента Грузии, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал во время брифинга, что демонстранты не только проникли в парламент и оставили надписи краской. 

«Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента», – сказал спикер.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

На фоне беспорядков в Грузии, которые длятся уже несколько дней, в МВД страны 1 декабря опубликовали сразу два громких заявления.

youcanchoose

В Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Третий день беспорядков в Грузии: в МВД заявили о готовности применить специальные меры

Третий день беспорядков в Грузии: в МВД заявили о готовности применить специальные меры

Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

12 лет рабства: колумбийского водителя автобуса арестовали за похищение и насилие над ребенком

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.