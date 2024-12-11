ПССК, Склад
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: Танкистов улица, 82
Индекс: 410047.0
Телефон: +7 (8452) 47‒26‒29
Мобильный Телефон: +7‒927‒140‒00‒00
Сайт: http://pssk-sar.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк