Птичий грипп обнаружили у свиней в США, что вызывает опасения относительно угрозы для человека

У свиньи на ферме в Орегоне (США) обнаружили птичий грипп. Это первый случай обнаружения вируса у американских свиней, что вызывает опасения относительно того, что птичий грипп может стать угрозой для человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, инфицирование произошло на ферме в округе Крук, в центре штата, где разные животные делят воду и содержатся вместе. На прошлой неделе вирус был обнаружен у домашней птицы на ферме, а тестирование на этой неделе показало, что заразилась одна из пяти свиней на ферме.

Ферма была помещена на карантин, и все пять свиней были умерщвлены, чтобы можно было провести дополнительное тестирование. Это не коммерческая ферма, и представители сельского хозяйства США заявили, что нет никаких опасений относительно безопасности поставок свинины в страну.

Однако обнаружение птичьего гриппа у свиньи вызывает опасения, что вирус может стать трамплином к более серьезной угрозе для людей, считает Дженнифер Нуццо, исследователь пандемий из Университета Брауна.

Свиньи могут быть инфицированы несколькими типами гриппа, и животные могут играть роль в создании птичьих вирусов, лучше адаптированных к людям, объяснила она. Пандемия гриппа H1N1 2009 года имела свиное происхождение, отметила Нуццо.