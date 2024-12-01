Пулемет-фейерверк и «коктейли Молотова»: митинг в Грузии перерос в беспорядки

У фасада парламента в Тбилиси произошла стычка демонстрантов с представителями спецназа, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что антиправительственный митинг перешел в нападение на полицейских. В какой-то момент в сотрудников правоохранительных органов полетели петарды и тяжелые предметы, из-за чего нападающих полили из пожарных шлангов. Также стражи порядка применили слезоточивый газ и перцовый баллончик.

Согласно данным ряда изданий, в одного из полицейских бросили «коктейль Молотова». К счастью, загоревшегося мужчину успели быстро потушить.

It’s heating up in #Tblisi tonight:Protestors are now tossing Molotov cocktails towards police lines after previously using mainly fireworks.#GeorgiaProtests Source: @Sota_Vision pic.twitter.com/jSotrNuZNJ — Jason Corcoran (@jason_corcoran) December 1, 2024

Кроме того, протестующие стали расстреливать спецназ из самодельного пулемета-фейерверка.

Кадры беспорядков распространяются в социальной сети.

⚡️Protesters in 🇬🇪Tbilisi shoot special forces with a machine gun-fireworks pic.twitter.com/JkcUIIYzB8 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 30, 2024

Отметим, что тысячи человек, участвующих в митинге, требуют отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

На фоне беспорядков в Грузии, которые длятся уже несколько дней, в МВД страны 1 декабря опубликовали сразу два громких заявления.

1 декабря стало известно, что протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии.