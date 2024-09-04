Pupa BB Cream+Primer Oil Free SPF 20 Легкий увлажняющий BB-крем для всех типов кожи | 01

Pupa BB Cream+Primer Oil Free SPF 20 Легкий увлажняющий BB-крем для всех типов кожи | 01

Товар доступен только в магазинах Описание

Легкий увлажняющий тональный ВВ крем обладает разглаживающим эффектом. Великолепно скрывает недостатки кожи: мелкие морщинки и неровности. Благодаря входящим в состав светоотражающим частицам идеально адаптируется к тону кожи. Ультралегкая кремообразная текстура идеально покрывает кожу, придает ей сияние. ВВ крем питает, увлажняет, восстанавливает и защищает кожу. После нанесения кожа выглядит преображенной — нежной и шелковистой. в состав входят силиконовые полимеры, которые обеспечивают безупречный цвет лица и устойчивое нанесение. Технология «Soft Focus» (смесь сферических порошков) – придает коже сияние и шелковистость. Гиалуроновая кислота поддерживает уровень увлажненности кожи. SPF 20, витамин E защищают от солнца, действуют как антиоксиданты.

Объем, мл — 50

Категория — Макияж

Производство — Италия

SPF — SPF 20-25

Цвет — 01