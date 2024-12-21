ПВХ 31, магазин отделочных материалов

город: с. Таврово

Район: Белгородский район

Адрес: Славянская, 6а

Индекс: nan

Телефон: +7 (4722) 50‒54‒31

Мобильный Телефон: +7‒920‒201‒54‒31

Сайт: http://vk.link/pvh31

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Снаряжение для туризма и отдыха, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт