ПВХ 31, магазин отделочных материалов
город: с. Таврово
Район: Белгородский район
Адрес: Славянская, 6а
Индекс: nan
Телефон: +7 (4722) 50‒54‒31
Мобильный Телефон: +7‒920‒201‒54‒31
Сайт: http://vk.link/pvh31
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Снаряжение для туризма и отдыха, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электроустановочная продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт