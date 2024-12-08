ПВХ Брянск, компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: Московский проспект, 99/3Б

Индекс: 241004.0

Телефон: +7 (4832) 69‒99‒91

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pvc32.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду